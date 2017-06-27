Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Кибератака частично поразила компьютерную сеть ГФС
27.06.2017 19:43

Кибератака частично поразила компьютерную сеть ГФС

В результате масштабной хакерской атаки, которая во вторник, 27 июня,  захлестнула системы и серверы многих государственных учреждений, банков и ряда СМИ, была частично отключена компьютерная сеть Государственной фискальной службы. Об этом сообщил пресс-центр ведомства на странице в соцсети Facebook.

"В связи с мощной хакерской атакой 27 июня 2017 на компьютерную сеть ГФС, были отключены некритичные элементы сети. В штатном режиме работает таможенное оформление. Прием электронных документов (отчетности, налоговых накладных и других) временно приостановлен с 18:00 27.06.2017. Все электронные документы, поступившие в ГФС до 18:00 будут обработаны днем принятия", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в фискальной службе предупредили, что в отдельных случаях может наблюдаться незначительное снижение скорости обработки информации. Также, на данный момент,  заблокирована работа отделений банков в пунктах пропуска на государственной границе.

Как сообщал MIGnrews.com.ua, Национальная полиция открыла уголовное производство по факту кибернетической атаки, которая внедрилась в компьютерную систему ряда учреждений, банков и организаций.

Теги материала: ГФС, кибератака, хакеры, таможня
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [3] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Украинские сайты начали возобновлять работу после хакерской атаки
Важное
Украинские сайты начали возобновлять работу после хакерской атаки
Вирус-вымогатель переместился в Европу и Индию
Важное
Вирус-вымогатель переместился в Европу и Индию
Полиция открыла уголовное дело по факту масштабной кибератаки
Важное
Полиция открыла уголовное дело по факту масштабной кибератаки
Киберполиция рассказала как нейтрализовать компьютерный вирус, атаковавший Украину
Важное
Киберполиция рассказала как нейтрализовать компьютерный вирус, атаковавший Украину
Банки, мобильные операторы и гипермаркеты: обнародован полный список "жертв" вируса Petya.A
Важное
Банки, мобильные операторы и гипермаркеты: обнародован полный список "жертв" вируса Petya.A
Массовая кибератака в Украине: В "Борисполе" не работают сайт и табло вылетов
Важное
Массовая кибератака в Украине: В "Борисполе" не работают сайт и табло вылетов

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кибератака на украинские банки и СМИ: что за вирус и как ему противостоять
Эксклюзив  Кибератака на украинские банки и СМИ: что за вирус и как ему противостоять
27.06.2017
Виктор Мусияка: Коммунисты тормозили принятие Конституции, оглядываясь на Москву
Эксклюзив  Виктор Мусияка: Коммунисты тормозили принятие Конституции, оглядываясь на Москву
27.06.2017
День Конституции Украины: открытки и поздравления к празднику
Эксклюзив  День Конституции Украины: открытки и поздравления к празднику  Фоторепортаж
27.06.2017
Гольдарб рассказал, для чего Порошенко совершил последние международные поездки
Эксклюзив  Гольдарб рассказал, для чего Порошенко совершил последние международные поездки  Видеорепортаж
27.06.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Интересуетесь ли вы ходом суда над Януковичем:
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика