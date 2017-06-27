Кибератака частично поразила компьютерную сеть ГФС

MIGnews.com.ua

В результате масштабной хакерской атаки, которая во вторник, 27 июня, захлестнула системы и серверы многих государственных учреждений, банков и ряда СМИ, была частично отключена компьютерная сеть Государственной фискальной службы. Об этом сообщил пресс-центр ведомства на странице в соцсети Facebook.

"В связи с мощной хакерской атакой 27 июня 2017 на компьютерную сеть ГФС, были отключены некритичные элементы сети. В штатном режиме работает таможенное оформление. Прием электронных документов (отчетности, налоговых накладных и других) временно приостановлен с 18:00 27.06.2017. Все электронные документы, поступившие в ГФС до 18:00 будут обработаны днем принятия", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в фискальной службе предупредили, что в отдельных случаях может наблюдаться незначительное снижение скорости обработки информации. Также, на данный момент, заблокирована работа отделений банков в пунктах пропуска на государственной границе.