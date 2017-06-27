Полиция открыла уголовное дело по факту масштабной кибератаки

MIGnews.com.ua

Во вторник, 27 июня, спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало заявил, что по факту масштабной кибернетической атаки уже начато уголовное дело. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Уже начато уголовное производство по статье 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и компьютерных сетей", - сказал он.

Спикер Национальной полиции Украины добавил, что хакерской атаке подверглись многие государственные учреждения, банковские системы и масс-медиа.

"Специалисты работают над тем, чтобы не допустить распространения вредоносного программного обеспечения и ликвидировать его последствия", - подчеркнул он.