Следователи по делу о взрыве сотрудника ГУР Минобороны пройдут полиграф

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что все, кто входит в следственно-оперативную группу по расследованию взрыва автомобиля полковника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Максима Шаповала, пройдут проверку на полиграфе. Об этом глава военной прокуратуры рассказал в ходе брифинга.
"На данный момент для обеспечения безопасности утечки любой информации все члены следственно-оперативной группы, которые задействованы в расследовании, проходят полиграф для отсутствия возможности сомнений расследования в режиме он-лайн", - сказал Матиос.
Также он уточнил, что к расследованию дела привлечено максимальное количество специалистов спецслужб и правоохранительных органов, так как, со слов военного прокурора, взрыв был организован “высокими специалистами”.
Матиос добавил, что Генеральный прокурор Украины определил его ответственным руководителем расследования террористического акта против военнослужащих Минобороны Украины.
Как сообщал MIGnrews.com.ua, в 8:14 утра 27 июня, в Соломенском районе Киева произошел взрыв автомобиля Mercedes, в котором погиб руководитель одного из спецподразделений Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.