Следователи по делу о взрыве сотрудника ГУР Минобороны пройдут полиграф

MIGnews.com.ua

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что все, кто входит в следственно-оперативную группу по расследованию взрыва автомобиля полковника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Максима Шаповала, пройдут проверку на полиграфе. Об этом глава военной прокуратуры рассказал в ходе брифинга.

"На данный момент для обеспечения безопасности утечки любой информации все члены следственно-оперативной группы, которые задействованы в расследовании, проходят полиграф для отсутствия возможности сомнений расследования в режиме он-лайн", - сказал Матиос.

Также он уточнил, что к расследованию дела привлечено максимальное количество специалистов спецслужб и правоохранительных органов, так как, со слов военного прокурора, взрыв был организован “высокими специалистами”.

Матиос добавил, что Генеральный прокурор Украины определил его ответственным руководителем расследования террористического акта против военнослужащих Минобороны Украины.