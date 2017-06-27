Штаб АТО: Боевики обстреляли Луганское из 120-мм минометов

MIGnews.com.ua

Во вторник, 27 июня, по состоянию на 18:00 было зафиксировано 10 вражеских обстрелов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, боевики активизировались на приморском направлении: Из стрелкового оружия противник неоднократно обстреливал украинские позиции в районе Гнутово и Павлополя. Утром под прикрытием огня из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия боевики выпустили полтора десятка 82-мм мин с западных окраин временно оккупированного Донецка по защитникам Марьинки".

"На донецком направлении стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в Авдеевке. В Луганском утром огонь открывали из 120-мм минометов и зенитной установки, а во второй половине дня били из 82-мм минометов, гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия близ Каменки, - говорится в сообщении. - На луганском направлении противник применил 82-мм минометы".

Стоит отметить, что за день никто из украинских бойцов не погиб и не пострадал.