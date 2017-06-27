Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Штаб АТО: Боевики обстреляли Луганское из 120-мм минометов
27.06.2017 18:53

Штаб АТО: Боевики обстреляли Луганское из 120-мм минометов

Во вторник, 27 июня, по состоянию на 18:00 было зафиксировано 10 вражеских обстрелов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, боевики активизировались на приморском направлении: Из стрелкового оружия противник неоднократно обстреливал украинские позиции в районе Гнутово и Павлополя. Утром под прикрытием огня из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия боевики выпустили полтора десятка 82-мм мин с западных окраин временно оккупированного Донецка по защитникам Марьинки".

"На донецком направлении стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в Авдеевке. В Луганском утром огонь открывали из 120-мм минометов и зенитной установки, а во второй половине дня били из 82-мм минометов, гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия близ Каменки, - говорится в сообщении. - На луганском направлении противник применил 82-мм минометы".

Стоит отметить, что за день никто из украинских бойцов не погиб и не пострадал.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Донецкой области нашли и обезвредили боеприпасы российского происхождения.

Теги материала: АТО, Донбасс, боевики, обстрелы, украинские военные
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [20] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

СБУ нашла в зоне АТО боеприпасы российского производства
Важное
СБУ нашла в зоне АТО боеприпасы российского производства
СБУ предупреждает о возможных провокациях в Мариуполе на День Конституции
Важное
СБУ предупреждает о возможных провокациях в Мариуполе на День Конституции
Штаб АТО: Боевики обстреляли пригород Авдеевки из пехотного вооружения
Важное
Штаб АТО: Боевики обстреляли пригород Авдеевки из пехотного вооружения
Штаб АТО: Боевики применили в Каменке крупнокалиберные пулеметы
Важное
Штаб АТО: Боевики применили в Каменке крупнокалиберные пулеметы
Войска Ирака освободили 70% Старого города в Мосуле от боевиков ИГИЛ
Важное
Войска Ирака освободили 70% Старого города в Мосуле от боевиков ИГИЛ
Штаб АТО: В Луганской области состоялись самые интенсивные обстрелы со стороны боевиков
Важное
Штаб АТО: В Луганской области состоялись самые интенсивные обстрелы со стороны боевиков

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кибератака на украинские банки и СМИ: что за вирус и как ему противостоять
Эксклюзив  Кибератака на украинские банки и СМИ: что за вирус и как ему противостоять
27.06.2017
Виктор Мусияка: Коммунисты тормозили принятие Конституции, оглядываясь на Москву
Эксклюзив  Виктор Мусияка: Коммунисты тормозили принятие Конституции, оглядываясь на Москву
27.06.2017
День Конституции Украины: открытки и поздравления к празднику
Эксклюзив  День Конституции Украины: открытки и поздравления к празднику  Фоторепортаж
27.06.2017
Гольдарб рассказал, для чего Порошенко совершил последние международные поездки
Эксклюзив  Гольдарб рассказал, для чего Порошенко совершил последние международные поездки  Видеорепортаж
27.06.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Интересуетесь ли вы ходом суда над Януковичем:
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика