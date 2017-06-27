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СБУ нашла в зоне АТО боеприпасы российского производства
27.06.2017 18:34

СБУ нашла в зоне АТО боеприпасы российского производства

В Донецкой области нашли и обезвредили боеприпасы российского происхождения. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По полученным данным, на окраинах Авдеевки обнаружили три противотанковые мины ПТМ-1.

"Нанесенная на корпус маркировка свидетельствовала о том, что мина была изготовлена в России и не состоит на украинском вооружении. Боеприпас был уничтожен специалистами инженерно-саперного подразделения ВСУ", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что в Луганской области в Рубежном был организован тайник внутри колодца. Так были обнаружены два противотанковых гранатомета РПГ-26 и РПГ-22, 6 гранат РГД-5 и Ф-1 с запалами, 4 тротиловые шашки весом в 200 г и другие военные средства поражения и комплектующие элементы.

Стоит отметить, что уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в нескольких областях Украины сотрудниками Службы безопасности Украины и прокуратуры была задержана группа торговцев, продававших вывезенные из зоны АТО оружие и боеприпасы.

Теги материала: АТО, Донбасс, тайник, боеприпасы, оружие
Новости СМИ2
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