В Киеве неизвестные застрелили иностранца

В Киеве обнаружили тело мужчины в возрасте 27 лет с огнестрельными ранениями в квартире многоэтажки. Об этом сообщается на странице Национальной полиции в Киеве в Facebook.
Знакомые погибшего, которых опросили полицейские, рассказали, что гражданин другого государства арендовал квартиру в доме на улице Голосеевская. В понедельник, 26 июня, он перестал выходить на связь, после того, как знакомые жертвы попали в помещение, они обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями в голову, грудную клетку и руки.
В ходе осмотра квартиры сотрудники полиции изъяли сумку, в которой нашли предметы, похожие на автомат Калашникова, пистолеты ТТ и Макарова и патроны к ним. Указанные вещи направили на экспертизу.
В настоящее время решается вопрос уголовного дела по факту умышленного убийства, и выясняются обстоятельства происшествия.
Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, мощность взрывного устройства, сработавшего в автомобиле сотрудника ГУР Министерства обороны Максима Шаповала, составила 1 - 1,2 кг в тротиловом эквиваленте.