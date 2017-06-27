Киберполиция рассказала как нейтрализовать компьютерный вирус, атаковавший Украину

MIGnews.com.ua

Департамент киберполиции Украины обнародовал инструкции для нейтрализации хакерской атаки на компьютерную операционную систему. В случае обнаружения нарушений в работе компьютера, его необходимо отключить от Интернета и внутренних сетей.

Данную информацию обнародовал пресс-центр киберполиции на странице в Facebook.

"По предварительной информации, произошло вмешательство в функционирование компьютерных сетей путем распространения вредоносного программного обеспечения, которое использует недавно обнаруженные уязвимости ОС Windows, а именно протокола SMB", - говорится в сообщении.

Для предотвращения несанкционированного вмешательства в работу компьютера, полиция рекомендует установить патчи с официального ресурса Microsoft.

"Кроме того, нужно убедиться, что на всех компьютерных системах установленное антивирусное программное обеспечение функционирует должным образом и использует актуальные базы вирусных сигнатур. При необходимости нужно установить и обновить антивирусное программное обеспечение", - добавили в киберполиции.

Также правоохранители советуют пользователям внимательно относиться ко всей электронной корреспонденции, не загружать и не открывать приложения в письмах, которые присланные из неизвестных адресов. Помимо этого пользователям предлагают создать резервные копии всех критически важных данных.