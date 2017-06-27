Киберполиция рассказала как нейтрализовать компьютерный вирус, атаковавший Украину

Департамент киберполиции Украины обнародовал инструкции для нейтрализации хакерской атаки на компьютерную операционную систему. В случае обнаружения нарушений в работе компьютера, его необходимо отключить от Интернета и внутренних сетей.
Данную информацию обнародовал пресс-центр киберполиции на странице в Facebook.
"По предварительной информации, произошло вмешательство в функционирование компьютерных сетей путем распространения вредоносного программного обеспечения, которое использует недавно обнаруженные уязвимости ОС Windows, а именно протокола SMB", - говорится в сообщении.
Для предотвращения несанкционированного вмешательства в работу компьютера, полиция рекомендует установить патчи с официального ресурса Microsoft.
"Кроме того, нужно убедиться, что на всех компьютерных системах установленное антивирусное программное обеспечение функционирует должным образом и использует актуальные базы вирусных сигнатур. При необходимости нужно установить и обновить антивирусное программное обеспечение", - добавили в киберполиции.
Также правоохранители советуют пользователям внимательно относиться ко всей электронной корреспонденции, не загружать и не открывать приложения в письмах, которые присланные из неизвестных адресов. Помимо этого пользователям предлагают создать резервные копии всех критически важных данных.
Как сообщал MIGnrews.com.ua, обнародован полный список учреждений, которые были поражены во время масштабной хакерской атаки вирусом Petya.A.