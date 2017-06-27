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В Средиземном море спасли 5 тысяч мигрантов
27.06.2017 18:04

В Средиземном море спасли 5 тысяч мигрантов

В понедельник, 26 июня, в Средиземном море спасли приблизительно пять тысяч мигрантов, однако три человека погибли. Об этом сообщает Reuters.

Представители пограничной службы Италии сообщили, что около пяти тысяч мигрантов возле ливийского побережья удалось спасти благодаря помощи итальянского военно-морского флота, гуманитарных групп и частных лодок.

Также немецкая гуманитарная группа Jugend Rettet, которая занимается патрулированием морского побережья, заявила, что на месте работают спасательные лодки.

"Несмотря на все усилия, три человека погибли из-за затопления резиновой лодки", - заявил представитель гуманитарной группы Jugend Rettet.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в северо-западной части Колумбии на водохранилище Пеноль потерпело крушение прогулочное четырехпалубное судно с 170 туристами на борту.

Теги материала: Средиземное море, мигранты, Италия, погибшие
Новости СМИ2
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