В Средиземном море спасли 5 тысяч мигрантов

MIGnews.com.ua

В понедельник, 26 июня, в Средиземном море спасли приблизительно пять тысяч мигрантов, однако три человека погибли. Об этом сообщает Reuters .

Представители пограничной службы Италии сообщили, что около пяти тысяч мигрантов возле ливийского побережья удалось спасти благодаря помощи итальянского военно-морского флота, гуманитарных групп и частных лодок.

Также немецкая гуманитарная группа Jugend Rettet, которая занимается патрулированием морского побережья, заявила, что на месте работают спасательные лодки.

"Несмотря на все усилия, три человека погибли из-за затопления резиновой лодки", - заявил представитель гуманитарной группы Jugend Rettet.