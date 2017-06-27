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СБУ предупреждает о возможных провокациях в Мариуполе на День Конституции
27.06.2017 17:45

СБУ предупреждает о возможных провокациях в Мариуполе на День Конституции

В Службе безопасности Украины сообщили о том, что представители незаконных вооруженных формирований готовят провокации в Мариуполе на День Конституции.

Согласно сообщению, обнародованному СБУ на своей странице в Facebook, боевики намерены дестабилизировать ситуацию в Мариуполе: "В частности, в планы боевиков входит размещение символики псевдогосударственного образования на фасадах зданий и трансляция утром 28 июня так называемого "гимна ДНР" с использованием звукоусилительной аппаратуры из окон отдельных арендованных квартир в Мариуполе".

В связи с возможными провокациями в спецслужбе призвали жителей региона не помогать в совершении вышеуказанных действий, поскольку будет расцениваться как содействие террористической организации.

"Просим граждан вести себя ответственно и взвешенно, не реагировать и не участвовать в каких-либо противоправных действиях в ущерб государственной безопасности Украины... На территории Донецкой области продолжается антитеррористическая операция, поэтому на любые провокационные действия правоохранители будут реагировать решительно, жестко и соответственно действующему законодательству Украины", - подчеркнули в Службе безопасности.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники полиции Донецкой области переходят на усиленный режим работы.

Теги материала: СБУ, Мариуполь, провокации, боевики, День Конституции
Новости СМИ2
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