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Мощность взрыва в автомобиле сотрудника ГУР составила более 1 кг тротила
27.06.2017 17:27

Мощность взрыва в автомобиле сотрудника ГУР составила более 1 кг тротила

Во вторник, 27 июня, советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что мощность взрывного устройства, сработавшего в автомобиле сотрудника ГУР Министерства обороны Максима Шаповала, составила 1 - 1,2 кг в тротиловом эквиваленте, передает УНИАН.

"Вероятнее всего взрывчатка была заложена под днище автомобиля, из того, что я могу оценить, скорее всего, это был дистанционный взрыв. В данной ситуации осуществляют экспертизы, проводятся все необходимые оперативно-следственные действия, работает Национальная полиция, дело передано в военную прокуратуру", - заявил он.

Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, около 08:00 утра 27 июня, в Соломенском районе Киева произошел взрыв в автомобиле марки Mercedes. В результате детонации устройства погиб водитель транспортного средства, которым оказался украинский военнослужащий, руководитель одного из спецподразделений Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Полиция квалифицировала происшествие как теракт.

Теги материала: взрыв, Киев, разведка, Национальная полиция, Минобороны, авто
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