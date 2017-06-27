Мощность взрыва в автомобиле сотрудника ГУР составила более 1 кг тротила

Во вторник, 27 июня, советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что мощность взрывного устройства, сработавшего в автомобиле сотрудника ГУР Министерства обороны Максима Шаповала, составила 1 - 1,2 кг в тротиловом эквиваленте, передает УНИАН.
"Вероятнее всего взрывчатка была заложена под днище автомобиля, из того, что я могу оценить, скорее всего, это был дистанционный взрыв. В данной ситуации осуществляют экспертизы, проводятся все необходимые оперативно-следственные действия, работает Национальная полиция, дело передано в военную прокуратуру", - заявил он.
Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, около 08:00 утра 27 июня, в Соломенском районе Киева произошел взрыв в автомобиле марки Mercedes. В результате детонации устройства погиб водитель транспортного средства, которым оказался украинский военнослужащий, руководитель одного из спецподразделений Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Полиция квалифицировала происшествие как теракт.