Банки, мобильные операторы и гипермаркеты: обнародован полный список "жертв" вируса Petya.A

MIGnews.com.ua

Во вторник, 27 июня, вирус Petya.A стремительно поражает компьютерные системы в Украине: уже парализована работа ряда учреждений, в том числе банков. Обслуживание клиентов приостановлено в "Ощадбанке", ТАСКомерцбанке, Укргазбанке, банке "Пивденный" и в ОТП банк.

Также кибаретака была совершена на сайты Киевэнерго, Укрэнерго, госпредприятие "Антонов", ДТЭК, Укртелеком, "Укрзализныця", Международный аэропорт "Борисполь", Киевводоканал и коммунальное предприятие "Киевский метрополитен".

Помимо этого вирус поразил некоторые СМИ, в частности, 24 канал, национальную сеть радиостанций "Радио Люкс", "Радио Максимум", Украинский медиахолдинг, в состав которого входит "Комсомольская правда", "Корреспондент" и Football.ua; Черноморская ТРК, канал ATR. По некоторым данным, атакованы телеканалы Интер и Первый национальный.

На данный момент недоступны сайт Кабинета министров Украины, сайт Львовского горсовета. Под атакой ГП "Документ".

Сети заправочных станций: Shell, WOG, Klo, ТНК также были атакованы хакерами.

Мобильные операторы: Lifecell, Киевстар, Vodafone Украина.

В числе пострадавших Эпицентр, Новая почта, магазины GoodWine, магазины электроники "Цитрус" и "Фокстрот", сеть супермаркетов Novus, гипермаркеты Fozzy

Вирус лишил жизнедеятельности сайты компании "Фармак", клиники "Борис", по неподтвержденным данным, больницы "Феофания".