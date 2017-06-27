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Массовая кибератака в Украине: В "Борисполе" не работают сайт и табло вылетов
27.06.2017 16:33

Массовая кибератака в Украине: В "Борисполе" не работают сайт и табло вылетов

Во вторник, 27 июня, из-за массовой хакерской атаки, обрушившейся на компьютеры украинцев, не работает сайт Международного аэропорта "Борисполь". Об этом сообщил глава аэропорта Павел Рябикин на своей странице в Facebook.

"Уважаемые пассажиры! Официальный сайт аэропорта и табло с расписанием рейсов НЕ РАБОТАЮТ! Актуальную информацию о времени вылета вы можете прочитать ТОЛЬКО на табло в зоне вылета в терминале D! Перед выездом в аэропорт уточняйте информацию о рейсе у вашей авиакомпании или туристического оператора. Приносим свои извинения и просим быть максимально толерантными!" - отметил Рябикин.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 27 июня, неизвестный вирус атаковал интернет-пространство в Украине и парализовал работу ряда учреждений, банков,  холдингов, метро, а также сайтов и телеканалов.

Теги материала: Борисполь, атака, хакеры, сайт, аэропорт
Новости СМИ2
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