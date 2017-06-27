В Черкасской области полиция задержала серийного убийцу

MIGnews.com.ua

В Черкасской области сотрудники правоохранительных органов задержали серийного убийцу и вора. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

По полученным данным, мужчину поймали в селе Байбузы. Им оказался ранее судимый за убийство 33-летний житель Чигиринского района.

"Во время проведения мероприятий по поиску злоумышленника оперативникам поступила информация о том, что указанное лицо было замечено в Черкасской области. Проверяя полученную информацию, оперативники обнаружили его на мосту через реку в селе Байбузы. Увидев полицейских, мужчина начал бежать и прыгнул с моста в реку. Полицейские быстро окружили место, где предположительно скрывался злоумышленник, и устроили тщательное прочесывание территории. Задержали беглеца вблизи берега, он пытался спрятаться в камышах", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что задержанный признался в убийствах 78-летней пенсионерки в Черкасском районе и 66-летнего мужчины в Чигиринском районе. Также он признался в кражах.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 115 (умышленное убийство) и 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.