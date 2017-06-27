Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Черкасской области полиция задержала серийного убийцу
27.06.2017 15:52

В Черкасской области полиция задержала серийного убийцу

В Черкасской области сотрудники правоохранительных органов задержали серийного убийцу и вора. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

По полученным данным, мужчину поймали в селе Байбузы. Им оказался ранее судимый за убийство 33-летний житель Чигиринского района.

"Во время проведения мероприятий по поиску злоумышленника оперативникам поступила информация о том, что указанное лицо было замечено в Черкасской области. Проверяя полученную информацию, оперативники обнаружили его на мосту через реку в селе Байбузы. Увидев полицейских, мужчина начал бежать и прыгнул с моста в реку. Полицейские быстро окружили место, где предположительно скрывался злоумышленник, и устроили тщательное прочесывание территории. Задержали беглеца вблизи берега, он пытался спрятаться в камышах", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что задержанный признался в убийствах 78-летней пенсионерки в Черкасском районе и 66-летнего мужчины в Чигиринском районе. Также он признался в кражах.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 115 (умышленное убийство) и 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил незнакомца, в результате чего последний скончался от полученных травм.

Теги материала: Черкассы, Национальная полиция, убийца, задержание
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Нападение на Савченко в Николаеве будет расследоваться полицией
Важное
Нападение на Савченко в Николаеве будет расследоваться полицией
В Херсонской области студент занялся фальшивомонетничеством
Важное
В Херсонской области студент занялся фальшивомонетничеством
В Кировоградской области неизвестные попытались захватить сельхозпредприятие
Важное
В Кировоградской области неизвестные попытались захватить сельхозпредприятие
Стало известно имя убитого в центре Киева мужчины
Важное
Стало известно имя убитого в центре Киева мужчины
В центре Киева убили мужчину
Важное
В центре Киева убили мужчину  Фоторепортаж
Руководитель Госгеокадастра в Луганской области попался на взятке в 1,2 млн гривен
Важное
Руководитель Госгеокадастра в Луганской области попался на взятке в 1,2 млн гривен

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кибератака на украинские банки и СМИ: что за вирус и как ему противостоять
Эксклюзив  Кибератака на украинские банки и СМИ: что за вирус и как ему противостоять
27.06.2017
Виктор Мусияка: Коммунисты тормозили принятие Конституции, оглядываясь на Москву
Эксклюзив  Виктор Мусияка: Коммунисты тормозили принятие Конституции, оглядываясь на Москву
27.06.2017
День Конституции Украины: открытки и поздравления к празднику
Эксклюзив  День Конституции Украины: открытки и поздравления к празднику  Фоторепортаж
27.06.2017
Гольдарб рассказал, для чего Порошенко совершил последние международные поездки
Эксклюзив  Гольдарб рассказал, для чего Порошенко совершил последние международные поездки  Видеорепортаж
27.06.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Интересуетесь ли вы ходом суда над Януковичем:
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика