Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Сирии погибли более 40 мирных жителей в результате авиаудара коалиции
27.06.2017 15:52

В Сирии погибли более 40 мирных жителей в результате авиаудара коалиции

В понедельник, 26 июня, коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами Америки, нанесла авиаудар по тюрьме боевиков террористической организации "Исламское государство" в восточной части Сирии, в результате чего погибли как минимум 42 мирных жителя. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийскую мониторинговую комиссию по правам человека.

"Десятки людей были убиты в результате удара с воздуха, который был произведен коалицией под руководством США по тюрьме боевиков террористической организации "Исламское государство" в восточной Сирии", - говорится в сообщении.

Авиаудар был нанесен в понедельник на рассвете по зданию в городе Аль-Малайден, которое использовалось в качестве тюрьмы. В результате атаки погибли более 42 человек, их идентифицировали как узников боевиков "Исламского государства".

Представитель коалиции под руководством Соединенных Штатов Америки полковник Райан Диллон отметил, что заявление наблюдателей будет рассмотрено.

"Если мы несем ответственность за любые жертвы среди гражданского населения, мы признаем это", - сказал он, однако добавил, что отчеты наблюдателей преувеличены.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Соединенных Штатах Америки заявили о признаках подготовки правительственных войск Сирии к нанесению еще одного химического удара по мирному населению.

Теги материала: Сирия, авиаудар, коалиция, США, погибшие, мирные жители
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Саудовская Аравия нанесла авиаудары по Йемену: погибли около 10 мирных жителей
Важное
Саудовская Аравия нанесла авиаудары по Йемену: погибли около 10 мирных жителей
В Украине из-за непогоды обесточены 86 населенных пунктов, погиб один человек
Важное
В Украине из-за непогоды обесточены 86 населенных пунктов, погиб один человек
США заявили о подготовке Асада к химической атаке по Сирии
Важное
США заявили о подготовке Асада к химической атаке по Сирии
На западе США вспыхнуло более 30 пожаров
Важное
На западе США вспыхнуло более 30 пожаров
В Пакистане взорвалась замаскированная под игрушку бомба, 6 детей погибли
Важное
В Пакистане взорвалась замаскированная под игрушку бомба, 6 детей погибли
На КПП в Афганистане боевики убили 10 сотрудников сил безопасности
Важное
На КПП в Афганистане боевики убили 10 сотрудников сил безопасности

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кибератака на украинские банки и СМИ: что за вирус и как ему противостоять
Эксклюзив  Кибератака на украинские банки и СМИ: что за вирус и как ему противостоять
27.06.2017
Виктор Мусияка: Коммунисты тормозили принятие Конституции, оглядываясь на Москву
Эксклюзив  Виктор Мусияка: Коммунисты тормозили принятие Конституции, оглядываясь на Москву
27.06.2017
День Конституции Украины: открытки и поздравления к празднику
Эксклюзив  День Конституции Украины: открытки и поздравления к празднику  Фоторепортаж
27.06.2017
Гольдарб рассказал, для чего Порошенко совершил последние международные поездки
Эксклюзив  Гольдарб рассказал, для чего Порошенко совершил последние международные поездки  Видеорепортаж
27.06.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Интересуетесь ли вы ходом суда над Януковичем:
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика