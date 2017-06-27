В Сирии погибли более 40 мирных жителей в результате авиаудара коалиции

MIGnews.com.ua

В понедельник, 26 июня, коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами Америки, нанесла авиаудар по тюрьме боевиков террористической организации "Исламское государство" в восточной части Сирии, в результате чего погибли как минимум 42 мирных жителя. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийскую мониторинговую комиссию по правам человека.

"Десятки людей были убиты в результате удара с воздуха, который был произведен коалицией под руководством США по тюрьме боевиков террористической организации "Исламское государство" в восточной Сирии", - говорится в сообщении.

Авиаудар был нанесен в понедельник на рассвете по зданию в городе Аль-Малайден, которое использовалось в качестве тюрьмы. В результате атаки погибли более 42 человек, их идентифицировали как узников боевиков "Исламского государства".

Представитель коалиции под руководством Соединенных Штатов Америки полковник Райан Диллон отметил, что заявление наблюдателей будет рассмотрено.

"Если мы несем ответственность за любые жертвы среди гражданского населения, мы признаем это", - сказал он, однако добавил, что отчеты наблюдателей преувеличены.