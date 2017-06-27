В Укрэнерго заявили о сбое в работе компьютеров: ведется проверка на причастность хакеров

MIGnews.com.ua

Во вторник, 27 июня, у сотрудников государственного предприятия "Укрэнерго" наблюдались проблемы и сбои в работе компьютеров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрэнерго", пишет УНН.

Представитель ведомства указал, что в результате сбоя работников "выбросило" из сети. Однако на данный момент совершаются попытки установить, была ли это кибератака или простой сбой в сети.

"У нас были определенные проблемы именно с офисными компьютерами сотрудников. Но это небольшие проблемы. Мы сейчас не можем сказать, что это была кибератака. У нас были проблемы с сетью, компьютеры выключали сотрудников. Сейчас проводим расследование", - указали в пресс-службе.

Кроме этого в компании заверили, что произошедший сбой никаким образом не повлиял на стабильность и безопасность энергосети.