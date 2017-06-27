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В Ивано-Франковске пьяный патрульный стал виновником ДТП
27.06.2017 15:26

В Ивано-Франковске пьяный патрульный стал виновником ДТП

В Ивано-Франковской области прокуратура расследует дорожно-транспортное происшествие, которое спровоцировал пьяный патрульный. Об том сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области.

"Прокуратура Ивано-Франковской области открыла уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины", - отмечается в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что авария произошла 26 июня в 21:10 на улице Ивасюка в Ивано-Франковске.

"25-летний водитель, управляя автомобилем марки "ВАЗ 2171", пересек двойную сплошную линию и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем марки BMW, за рулем которого находился 20-летний житель Тернопольской области", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в результате происшествия пострадали пять человек, все они были госпитализированы.

Через некоторое время стало известно, что за рулем ВАЗа находился инспектор Управления патрульной полиции Ивано-Франковска. На момент ДТП он был в состоянии алкогольного опьянения. Также с ним в машине было еще трое сотрудников полиции. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в ночь на среду, 21 июня, в Киеве на улице Вадима Гетмана произошло лобовое столкновение автомобиля патрульной полиции с Mitsubishi Lancer

Теги материала: Ивано-Франковск, ДТП, патрульная полиция, алкогольное опьянение
Новости СМИ2
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