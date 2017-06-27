Роснефть стала еще одной жертвой мощной хакерской атаки

Во вторник, 27 июня, серверы российской нефтегазовой компании "Роснефть" подверглись «мощной хакерской атаке». Информацию о кибератаке обнародовал пресс-центр компании в аккаунте Twitter.
По факту хакерской атаки Роснефть уже обратилась в правоохранительные органы.
Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев заявил, что большинство серверов компании имеют надежную защиту. В настоящее время компания "разбирается с последствиями хакерской атаки на свою систему".
Ранее говорилось, что 27 июня, компьютерная система государственного "Ощадбанка" была атакована неизвестными хакерами. Сотрудники финучреждения заявили, что буквально через несколько часов после открытия их компьютеры оказались заблокированными.
Как сообщал MIGnrews.com.ua, 24 июня, правительственный сайты в американском штате Огайо попали под хакерскую атаку. В результате взлома на сайтах были размещены сообщения с призывом поддерживать деятельность террористической группировки "Исламское государство".