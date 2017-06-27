Роснефть стала еще одной жертвой мощной хакерской атаки

MIGnews.com.ua

Во вторник, 27 июня, серверы российской нефтегазовой компании "Роснефть" подверглись «мощной хакерской атаке». Информацию о кибератаке обнародовал пресс-центр компании в аккаунте Twitter.

По факту хакерской атаки Роснефть уже обратилась в правоохранительные органы.

Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев заявил, что большинство серверов компании имеют надежную защиту. В настоящее время компания "разбирается с последствиями хакерской атаки на свою систему".

Ранее говорилось, что 27 июня, компьютерная система государственного "Ощадбанка" была атакована неизвестными хакерами . Сотрудники финучреждения заявили, что буквально через несколько часов после открытия их компьютеры оказались заблокированными.