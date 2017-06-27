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Стали известны подробности теракта в Киеве
27.06.2017 14:47

Стали известны подробности теракта в Киеве

Автомобиль, в котором погиб полковник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Максим Шаповал, взорвался три раза, сообщает УНН.

По предварительным данным, сначала взорвался бензобак автомобиля, а потом сдетонировали еще два взрывных устройства, которые были установлены в разных частях авто.

В то же время начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что полиция располагает информацией об одном взрыве в машине.

"Зафиксирован один пока что (взрыв, - ред.). Возможноб дополнительно какой-то прозвучал немного позже, но после изучения мы уже сможем разделить - через сколько прозвучал второй, если он был", - рассказал Крищенко.

Также пока что неизвестно, какого типа взрывчатка была заложена под автомобиль.

Стоит отметить, что Министерство обороны подтверждает гибель сотрудника Главного управления разведки МОУ Максима Шаповала в результате взрыва.

"Сегодня утром, 27 июня, в Соломенском районе города Киева произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал. На месте происшествия работают сотрудники Национальной полиции, спасатели, взрывотехники и эксперты-криминалисты. Событие квалифицировано как террористический акт. Все обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnrews.com.ua, 27 июня в Соломенском районе Киева, на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль "Мерседес". В результате происшествия погиб водитель.

Правоохранители квалифицировали как террористический акт подрыв автомобиля.

Теги материала: Киев, Минобороны, автомобиль, взрыв, полковник, смерть
Новости СМИ2
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