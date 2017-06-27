На Киевскую область обрушился ураган: повреждены несколько десятков домов

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В понедельник, 26 июня, на Кагарлыкский и Мироновский районы Киевской области обрушился мощный ураган со шквалистым ветром и проливным дождем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

По данным ведомства, в результате непогоды были повреждены 66 домохозяйств в селах Зеленьки и Липовец. Здесь же были повалены деревья и порваны линии электропередачи, что привело к отключению от электроснабжения 329 жилых домов.

К проведению восстановительных работ после урагана были привлечены 28 человек личного состава ГСЧС, а также семь единиц техники.

В свою очередь глава Кагарлыкской районной государственной администрации Виктор Коляда выразил слова благодарности своему коллеге, председателю Обуховской РГА Александру Туренко за помощь в проведении восстановительных работ в селе Липовец.