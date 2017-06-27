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Жебривский рассказал о смерти юной девушки из-за вспышки менингита в Красногоровке
27.06.2017 13:55

Жебривский рассказал о смерти юной девушки из-за вспышки менингита в Красногоровке

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей страничке в социальной сети Facebook заявил, что в городе Красногоровка Донецкой области от стафилококкового менингита умерла 16-летняя девушка. 

"Вечером 24 июня 2017 года у нее повысилась температура, утром ее доставили в больницу в Курахово, а оттуда в 16:30 - в Славянск. Врачи боролись за ее жизнь, но к сожалению, ночью 26-го июня она умерла", - написал Жебривский.

Он утверждает, что медики обследуют людей, которые могли контактировать с погибшей. Вчера обследовали 70 человек и обнаружили 10 с повышенной температурой тела. На данный момент обследовали еще 14 - у всех температура в норме.

"10 человек, у которых вчера была повышенная температура, сейчас находятся под наблюдением врачей: 6 - в инфекционном отделении кураховской больницы, 4 - дома под патронатом семейных врачей. Как уверяют медики, состояние их здоровья удовлетворительное. Визуальных признаков развития заболевания нет. Но окончательные результаты анализов, которые они сдали вчера, будут сегодня вечером", - резюмировал глава.

Как сообщал MIGnews.com.ua, прокуратура Киева завершила досудебное расследование уголовного производства об убийстве журналиста Олеся Бузины.

Теги материала: смерть, девушка, болезнь, Павел Жебривский
Новости СМИ2
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