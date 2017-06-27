МВД квалифицировала взрыв авто в Киеве как теракт

MIGnews.com.ua

Правоохранители квалифицировали как террористический акт подрыв автомобиля, который произошел утром в Киеве. Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, передает Интерфакс-Украина.

Также стало известно, что в результате подрыва в автомобиля был убит действующий военнослужащий Вооруженных сил Украины 1978 г.р.

"Поскольку он является действующим военным, то прокуратура будет определять подследственность расследования этого уголовного производства, которое сейчас зарегистрировано по статье 258 УК "теракт " следственным отделом главного управления полиции в г.Киеве", - сообщил Шевченко.

Тем временем в СМИ появилась более подробная информация о погибшем. Со ссылкой на собственные источники журналисты заявили, что при взрыве погиб руководитель одного из спецподразделений Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Максим Шаповал.

По словам директора департамента коммуникации МВД Украины, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, для того чтобы собрать улики, однако "по той картине преступления, которую мы имеем сейчас, очевидно, что сработало взрывное устройство".

При этом информации о типе и мощности взрывного устройства он не сообщил, отметив, что эти данные появятся в распоряжении следователей после проведения всех необходимых экспертиз.

Шевченко также отметил, что поскольку погибший - действующий военнослужащий ВСУ, то, скорее всего, расследовать это уголовное производство будет военная прокуратура.

По словам директора департамента коммуникации МВД Украины, в результате теракта также пострадал один мужчина преклонного возраста - его забрала карета "скорой помощи", его жизни ничто не угрожает.

Кроме этого пресс-секретарь ГУ Нацполиции Оксана Блищик сообщила, что к медикам обратилась девушка 1990 года рождения, которой при взрыве по ногам попали осколки.