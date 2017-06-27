В Донецкой области обнаружили изуродованное тело маленькой девочки

MIGnews.com.ua

В понедельник, 26 июня, в Горняке Донецкой области завершились восьмидневные поиски шестилетней Алины Васютиной, сообщил на своей страничке в Facebook руководитель полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Сообщается, что полицейские нашли ее тело в подвале полузаброшенного дома. По словам Аброськина, тело девочки имело признаки насильственной смерти. Правоохранители задержали 33-летнего мужчину, который подозревается в убийстве Алины.

"Кто еще виноват - ответ должно дать следствие, но точку поставит суд", - отметил Аброськин.



Известно, что Алина Васютина исчезла 19 июня. Последний раз девочку видели, когда она вместе с другом пошла в магазин купить мороженое. После этого мальчик пошел домой, а куда пошла Васютина - главный вопрос для всей полиции Донбасса. Девочку искали сотни волонтеров, полицейских и спасателей ГСЧС. В город даже ввели Нацгвардию.