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СМИ: Из-за взрыва автомобиля в Киеве погиб начальник спецназа разведки Минобороны
27.06.2017 10:58

СМИ: Из-за взрыва автомобиля в Киеве погиб начальник спецназа разведки Минобороны

В результате взрыва автомобиля Mercedes во вторник утром, 27 июня, в Соломенском районе Киева погиб военнослужащий Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Минобороны.

При этом имя погибшего до сих пор не разглашают.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства происшествия. 

Стоит отметить, по предварительным данным, погибший руководил спецназом Главного разведывательного управления Минобороны.

Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, во вторник, 27 июня, в Соломенском районе Киева произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб водитель. В воздух взлетел автомобиль марки Mercedes. Согласно появившейся информации, инцидент произошел около 08:00 на перекрестке улиц Соломенской и Алексеевской.

Теги материала: взрыв, автомобиль, Минобороны, Киев, разведка
Новости СМИ2
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