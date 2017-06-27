СМИ: Из-за взрыва автомобиля в Киеве погиб начальник спецназа разведки Минобороны

MIGnews.com.ua

В результате взрыва автомобиля Mercedes во вторник утром, 27 июня, в Соломенском районе Киева погиб военнослужащий Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Минобороны.

При этом имя погибшего до сих пор не разглашают.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Стоит отметить, по предварительным данным, погибший руководил спецназом Главного разведывательного управления Минобороны.