СМИ: Из-за взрыва автомобиля в Киеве погиб начальник спецназа разведки Минобороны

В результате взрыва автомобиля Mercedes во вторник утром, 27 июня, в Соломенском районе Киева погиб военнослужащий Министерства обороны Украины.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Минобороны.
При этом имя погибшего до сих пор не разглашают.
В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Стоит отметить, по предварительным данным, погибший руководил спецназом Главного разведывательного управления Минобороны.
Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, во вторник, 27 июня, в Соломенском районе Киева произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб водитель. В воздух взлетел автомобиль марки Mercedes. Согласно появившейся информации, инцидент произошел около 08:00 на перекрестке улиц Соломенской и Алексеевской.