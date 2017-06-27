Каменец-Подольский сильно пострадал из-за разрушительного ливня

MIGnews.com.ua

В Хмельницкой области, в городе Каменец-Подольском сильный дождь с градом и шквальный ветер оборвали линии электропередач, повалили десятки деревьев, затопили улицы, передает УНИАН .

Мэр города Михаил Симашкевич на своей странице в Facebook выставил фото повреждений, нанесенных непогодой.

Чиновник сообщил, что люди бессильны перед силами природы. А горожане в комментариях к его посту возмущенно пишут, что год назад, в эти дни был такая же сильная гроза, причинившая немало ущерба. И ливнестоки все также забиты, старые деревья не срезаны, а дороги заасфальтированы без учета возможности осадков.

Мощный ливень, который накрыл город, сопровождался градом и сильным ветром, который повалил деревья.

"Десятки поломанных деревьев, разрушены электросети, раскрытые крыши зданий. Службы уже начинают работать над устранением последствий стихии", - написал Симашкевич на своей странице в Facebook.