Саудовская Аравия нанесла авиаудары по Йемену: погибли около 10 мирных жителей

MIGnews.com.ua

В результате авиаударов коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене погибли минимум девять мирных жителей.

Об этом сообщает Xinhua.

"Военные самолеты Саудовской Аравии нанесли несколько авиаударов по домам сельских жителей в районе Аль-Мисейд, убив девять мирных жителей, в том числе двух женщин", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще четыре человека получили ранения во время авиаударов.