Саудовская Аравия нанесла авиаудары по Йемену: погибли около 10 мирных жителей

В результате авиаударов коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене погибли минимум девять мирных жителей.
Об этом сообщает Xinhua.
"Военные самолеты Саудовской Аравии нанесли несколько авиаударов по домам сельских жителей в районе Аль-Мисейд, убив девять мирных жителей, в том числе двух женщин", - говорится в сообщении.
Кроме того, еще четыре человека получили ранения во время авиаударов.
Как сообщал MIGnews.com.ua, по состоянию на 23 июня в Йемене, вследствие заражения эпидемией холеры, умерли 1265 человек. Усугубление ситуации связано с двухгодичной войной между повстанцами Хатхи и правительственными силами, поддерживаемых арабской военной коалицией во главе с Саудовской Аравией.