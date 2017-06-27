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Саудовская Аравия нанесла авиаудары по Йемену: погибли около 10 мирных жителей
27.06.2017 10:39

Саудовская Аравия нанесла авиаудары по Йемену: погибли около 10 мирных жителей

В результате авиаударов коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене погибли минимум девять мирных жителей.

Об этом сообщает Xinhua.

"Военные самолеты Саудовской Аравии нанесли несколько авиаударов по домам сельских жителей в районе Аль-Мисейд, убив девять мирных жителей, в том числе двух женщин", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще четыре человека получили ранения во время авиаударов. 

Как сообщал MIGnews.com.ua, по состоянию на 23 июня в Йемене, вследствие заражения эпидемией холеры, умерли 1265 человек. Усугубление ситуации связано с двухгодичной войной между повстанцами Хатхи и правительственными силами, поддерживаемых арабской военной коалицией во главе с Саудовской Аравией.

Теги материала: Йемен, Саудовская Аравия, мирные жители, авиаудар, погибшие
Новости СМИ2
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