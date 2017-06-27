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В Украине из-за непогоды обесточены 86 населенных пунктов, погиб один человек
27.06.2017 09:52

В Украине из-за непогоды обесточены 86 населенных пунктов, погиб один человек

В результате непогоды в Украине обесточенными остались 86 населенных пунктов в трех областях. 

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В период с 26 на 27 июня 2017 года в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 86 населенных пунктов в 3 областях", - говорится в сообщении.

В частности, сообщается, что в Хмельницкой и Черкасской областях без электричества остались по 32 населенных пункта, а в Винницкой - 22 населенных пункта. 

При этом в результате непогоды в Черкасской области погиб один человек.

"На территории Киевской, Хмельницкой и Черкасской областей в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) погиб 1 человек, произошло падение 147 деревьев, повреждены 66 кровель жилых домов и 3 объектов социально-бытовой сферы", - добавили в ГСЧС.

Стоит отметить, что к ликвидации последствий непогоды были привлечены 68 человек и 19 единиц техники.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в понедельник, 26 июня, на территории западных, северных и большей части центральных областей Украины пройдут грозы. Местами в указанных регионах ожидается шквальный ветер 15-20 метров в секунду. На Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах местами пройдут сильные дожди.

http://mignews.com.ua/society/18410665.html

Теги материала: ГСЧС, непогода, погибший, грозы
Новости СМИ2
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