США заявили о подготовке Асада к химической атаке по Сирии

MIGnews.com.ua

Соединенные Штаты Америки заявили о признаках подготовки сирийских правительственных войск к нанесению очередного химического удара по мирному населению.

Об этом говорится в официальном заявлении представителя Белого дома Шона Спайсера, передает Укринформ.

Правительство США предупредило сирийское правительство президента Сирии Башара Асада о недопустимости его действий, пригрозив "дорогой ценой" для самого режима и армии.

"Соединенные Штаты обнаружили потенциальную подготовку режима Асада к еще одной атаки с применением химического оружия, что может повлечь массовые убийства гражданских, включая невинных детей", - говорится в заявлении.

При этом подчеркивается, что активность правительственных сил Сирии является подобной той, что имела место перед химической атакой 4 апреля 2017 года.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, правозащитная организация Human Rights Watch заявила об обнаружении доказательств того, что сирийское правительство применяло нервно-паралитическое вещество при химических атаках .