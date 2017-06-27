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США заявили о подготовке Асада к химической атаке по Сирии
27.06.2017 07:59

США заявили о подготовке Асада к химической атаке по Сирии

Соединенные Штаты Америки заявили о признаках подготовки сирийских правительственных войск к нанесению очередного химического удара по мирному населению.

Об этом говорится в официальном заявлении представителя Белого дома Шона Спайсера, передает Укринформ.

Правительство США предупредило сирийское правительство президента Сирии Башара Асада о недопустимости его действий, пригрозив "дорогой ценой" для самого режима и армии.

"Соединенные Штаты обнаружили потенциальную подготовку режима Асада к еще одной атаки с применением химического оружия, что может повлечь массовые убийства гражданских, включая невинных детей", - говорится в заявлении.

При этом подчеркивается, что активность правительственных сил Сирии является подобной той, что имела место перед химической атакой 4 апреля 2017 года.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, правозащитная организация Human Rights Watch заявила об обнаружении доказательств того, что сирийское правительство применяло нервно-паралитическое вещество при химических атаках.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в Сирии остались десятки тонн химического оружия. Нетаньяху уверен, что применение отравляющих веществ в провинции Идлиб, ставшее причиной многочисленных жертв среди местного населения, доказывает, что международные договоренности о ликвидации неконвенциональных арсеналов в Сирии не удалось полностью выполнить.

Теги материала: Сирия, Асад, США, химическое оружие
Новости СМИ2
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