США заявили о подготовке Асада к химической атаке по Сирии

Соединенные Штаты Америки заявили о признаках подготовки сирийских правительственных войск к нанесению очередного химического удара по мирному населению.
Об этом говорится в официальном заявлении представителя Белого дома Шона Спайсера, передает Укринформ.
Правительство США предупредило сирийское правительство президента Сирии Башара Асада о недопустимости его действий, пригрозив "дорогой ценой" для самого режима и армии.
"Соединенные Штаты обнаружили потенциальную подготовку режима Асада к еще одной атаки с применением химического оружия, что может повлечь массовые убийства гражданских, включая невинных детей", - говорится в заявлении.
При этом подчеркивается, что активность правительственных сил Сирии является подобной той, что имела место перед химической атакой 4 апреля 2017 года.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, правозащитная организация Human Rights Watch заявила об обнаружении доказательств того, что сирийское правительство применяло нервно-паралитическое вещество при химических атаках.
Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в Сирии остались десятки тонн химического оружия. Нетаньяху уверен, что применение отравляющих веществ в провинции Идлиб, ставшее причиной многочисленных жертв среди местного населения, доказывает, что международные договоренности о ликвидации неконвенциональных арсеналов в Сирии не удалось полностью выполнить.