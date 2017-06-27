Штаб АТО: Боевики обстреляли пригород Авдеевки из пехотного вооружения

MIGnews.com.ua

По состоянию на 6:00 вторника, 27 июня, российско-террористические формирования 18 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. По результатам третьего дня так называемого "хлебного перемирие", можно сделать вывод, что подконтрольные России вооруженные бандформирования не готовы к мирной деэскалации конфликта на востоке Украины. На протяжении прошедших суток оккупанты 18 раз открывали огонь по подразделениям украинских защитников. Шесть обстрелов наемники совершили, применяя минометы. Как обычно, львиная доля вражеских вооруженных провокаций пришлась на темное время суток. Наиболее активно боевики нарушали перемирие на луганском и на донецком направлениях. Меньше таких фактов, всего 2, зафиксировано на приморском", - говорится в сообщении.

На приморском направлении утром и днем соблюдалась тишина. При этом с наступлением темноты оккупанты активизировались. В частности, около 21.00 боевики открыли огонь из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским позициям вблизи Водяного. Ближе к полуночи противник совершил обстрел Павлополя из стрелкового оружия.

В Донецкой области боевики восемь раз нарушали режим прекращения огня. В дневное время суток оккупанты из гранатометов вели огонь по украинским военнослужащим под Луганским, что на Светлодарской дуге. Ближе к вечеру боевики открыли огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия по Каменке. В то же время в пригороде Авдеевки боевики неоднократно использовали 82-минометы и пехотное вооружение.

В Луганской области оккупанты совершили девять вооруженных провокаций. Утром враг выпустил несколько мин калибра 82 мм по позициям украинских военных около Желтого. На рассвете вражеские снайперы в районе Попасной и Новотошковского стреляли по украинским военнослужащим. Вечером оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов в районе Новотошковского, а из 82-мм минометов - в районе Счастья. При этом боевики применили миномет калибра 120-мм по украинским опорным пунктам около Крымского. Кроме того, украинские позиции под Новоалександровкой попали под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а под Новозвановкой - из стрелкового оружия.

Стоит отметить, что в результате обстрелов на Донбассе потерь среди украинских военнослужащих в течение суток не было.