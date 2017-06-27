Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Штаб АТО: Боевики обстреляли пригород Авдеевки из пехотного вооружения
27.06.2017 06:56

Штаб АТО: Боевики обстреляли пригород Авдеевки из пехотного вооружения

По состоянию на 6:00 вторника, 27 июня, российско-террористические формирования 18 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. По результатам третьего дня так называемого "хлебного перемирие", можно сделать вывод, что подконтрольные России вооруженные бандформирования не готовы к мирной деэскалации конфликта на востоке Украины. На протяжении прошедших суток оккупанты 18 раз открывали огонь по подразделениям украинских защитников. Шесть обстрелов наемники совершили, применяя минометы. Как обычно, львиная доля вражеских вооруженных провокаций пришлась на темное время суток. Наиболее активно боевики нарушали перемирие на луганском и на донецком направлениях. Меньше таких фактов, всего 2, зафиксировано на приморском", - говорится в сообщении.

На приморском направлении утром и днем соблюдалась тишина. При этом с наступлением темноты оккупанты активизировались. В частности, около 21.00 боевики открыли огонь из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским позициям вблизи Водяного. Ближе к полуночи противник совершил обстрел Павлополя из стрелкового оружия.

В Донецкой области боевики восемь раз нарушали режим прекращения огня. В дневное время суток оккупанты из гранатометов вели огонь по украинским военнослужащим под Луганским, что на Светлодарской дуге. Ближе к вечеру боевики открыли огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия по Каменке. В то же время в пригороде Авдеевки боевики неоднократно использовали 82-минометы и пехотное вооружение.

В Луганской области оккупанты совершили девять вооруженных провокаций. Утром враг выпустил несколько мин калибра 82 мм по позициям украинских военных около Желтого. На рассвете вражеские снайперы в районе Попасной и Новотошковского стреляли по украинским военнослужащим. Вечером оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов в районе Новотошковского, а из  82-мм минометов - в районе Счастья. При этом боевики применили миномет калибра 120-мм по украинским опорным пунктам около Крымского. Кроме того, украинские позиции под Новоалександровкой попали под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а под Новозвановкой - из стрелкового оружия.

Стоит отметить, что в результате обстрелов на Донбассе потерь среди украинских военнослужащих в течение суток не было.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в понедельник, 26 июня, по состоянию на 18:00 в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины было зафиксировано пять вражеских обстрелов.

Теги материала: АТО, ВСУ, Донбасс, боевики, обстрел
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Штаб АТО: Боевики применили в Каменке крупнокалиберные пулеметы
Важное
Штаб АТО: Боевики применили в Каменке крупнокалиберные пулеметы
Войска Ирака освободили 70% Старого города в Мосуле от боевиков ИГИЛ
Важное
Войска Ирака освободили 70% Старого города в Мосуле от боевиков ИГИЛ
Штаб АТО: В Луганской области состоялись самые интенсивные обстрелы со стороны боевиков
Важное
Штаб АТО: В Луганской области состоялись самые интенсивные обстрелы со стороны боевиков
Штаб АТО: Боевики и не думают придерживаться согласованного перемирия
Важное
Штаб АТО: Боевики и не думают придерживаться согласованного перемирия
Геращенко заявила об экологической катастрофе на Донбассе из-за состояния шахт
Важное
Геращенко заявила об экологической катастрофе на Донбассе из-за состояния шахт
В МинАТО заявили о критической ситуации с водоснабжением жителей Донбасса
Важное
В МинАТО заявили о критической ситуации с водоснабжением жителей Донбасса

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Гольдарб рассказал, для чего Порошенко совершил последние международные поездки
Эксклюзив  Гольдарб рассказал, для чего Порошенко совершил последние международные поездки  Видеорепортаж
27.06.2017
Савченко уверена, что Порошенко не может убежать, как Янукович
Эксклюзив  Савченко уверена, что Порошенко не может убежать, как Янукович  Видеорепортаж
26.06.2017
Замредактора "Страны" рассказала про поцелуй в засос с генпрокурором
Эксклюзив  Замредактора "Страны" рассказала про поцелуй в засос с генпрокурором  Видеорепортаж
26.06.2017
Эксперт рассказал, о чем Порошенко будет договариваться с Макроном
Эксклюзив  Эксперт рассказал, о чем Порошенко будет договариваться с Макроном  Видеорепортаж
26.06.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Интересуетесь ли вы ходом суда над Януковичем:
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика