Нападение на Савченко в Николаеве будет расследоваться полицией

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту нанесения телесного повреждения во время встречи народного депутата Надежды Савченко с жителями Николаева, передает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Согласно сообщению, накануне, 25 июня, в Николаеве на Площади Леонтовича проходила встреча народного депутата Украины с жителями Ингульского района города, которую сорвали неизвестные лица из толпы.
"В результате инцидента в полицию поступили два заявления о причинении телесных повреждений от помощника народного депутата (начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение") и представителя одной из партий, который в своем избиении обвиняет патрульного полицейского", – говорится в сообщении.
Будет проведена служебная проверка касательно правомерности действий патрульного полицейского. На время проверки служитель закона будет отстранен от исполнения служебных обязанностей.
Согласно данным местного издания "НикВести", Надежду Савченко забросали яйцами во время общения с горожанами в Николаеве. Издание уточняет, что присутствовавшие на встрече с парламентарием, представители "Правого сектора", "Национального корпуса" и партии "Свобода" обвинили Савченко в том, что она "работает на российскую власть и ФСБ" и "ведет переговоры с террористами" и стали бросать в нее яйца. После этого началась драка.
Как сообщал MIGnews.com.ua, 22 июня, внефракционный народный депутат Надежда Савченко в сессионном зале парламента во время заседания показала неприличный жест, предположительно адресованный премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.