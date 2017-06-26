Нападение на Савченко в Николаеве будет расследоваться полицией

MIGnews.com.ua

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту нанесения телесного повреждения во время встречи народного депутата Надежды Савченко с жителями Николаева, передает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Согласно сообщению, накануне, 25 июня, в Николаеве на Площади Леонтовича проходила встреча народного депутата Украины с жителями Ингульского района города, которую сорвали неизвестные лица из толпы.

"В результате инцидента в полицию поступили два заявления о причинении телесных повреждений от помощника народного депутата (начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение") и представителя одной из партий, который в своем избиении обвиняет патрульного полицейского", – говорится в сообщении.

Будет проведена служебная проверка касательно правомерности действий патрульного полицейского. На время проверки служитель закона будет отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Согласно данным местного издания " НикВести ", Надежду Савченко забросали яйцами во время общения с горожанами в Николаеве. Издание уточняет, что присутствовавшие на встрече с парламентарием, представители "Правого сектора", "Национального корпуса" и партии "Свобода" обвинили Савченко в том, что она "работает на российскую власть и ФСБ" и "ведет переговоры с террористами" и стали бросать в нее яйца. После этого началась драка.