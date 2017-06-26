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В Херсонской области студент занялся фальшивомонетничеством
26.06.2017 18:45

В Херсонской области студент занялся фальшивомонетничеством

В Скадовском районе Херсонской области правоохранители прекратили противозаконную деятельность 16-летнего студента, который занимался фальшивомонетничеством, передает пресс-служба полиции Херсонской области.

По данным полицейских, молодой человек печатал фальшивые купюры номиналом 200 и 500 гривен на цветном принтере.

"Фото денег нашел в интернете. Сбывала фальшивки его 16-летняя девушка в пляжных киосках и магазинах. Работники Скадовского отделения полиции провели санкционированный обыск в доме студента. Изъяли системный блок персонального компьютера, цветной принтер, а также готовые к сбыту купюры номиналом 200 и 500 грн, распечатанные на листах А4. Банкноты направлены на исследование", - говорится в сообщении.

Помимо этого, служители порядка установили шесть фактов сбыта фальшивых денег.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 199 Уголовного кодекса Украины "Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов".

"Подростку может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет", - говорится в сообщении полиции.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в ночь на понедельник, 26 июня, группа неизвестных в Харьковской области, при помощи неизвестного взрывного устройства подорвала банкомат ПриватБанка.

Теги материала: Национальная полиция, студент, деньги, закон, Херсонская область
Новости СМИ2
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