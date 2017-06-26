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Штаб АТО: Боевики применили в Каменке крупнокалиберные пулеметы
26.06.2017 18:38

Штаб АТО: Боевики применили в Каменке крупнокалиберные пулеметы

В понедельник, 26 июня, по состоянию на 18:00 в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины было зафиксировано пять вражеских обстрелов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, украинские военные не отвечали на провокации противника.

"На донецком направлении зафиксировали два обстрела. В частности, вблизи Каменки боевики применили крупнокалиберные пулеметы. Также были обстреляны украинские позиции на Светлодарской дуге. В Луганском били из противотанковых гранатометов различных модификаций, - говорится в сообщении. - На луганском направлении близ Желтого противник выпустил несколько 82-мм мин, после чего активизировались снайперские группы боевиков. Также снайперы пытались попасть в украинских военных возле Попасной и Новотошковского".

Стоит отметить, что в результате противостояния ни один украинский боец не пострадал.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 25 июня, боевики 23 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне антитеррористической операции на Донбассе.

Теги материала: АТО, Донбасс, украинские военные, обстрелы, боевики
Новости СМИ2
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