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В Красногоровке от стафилококкового менингита умерла девушка
26.06.2017 18:14

В Красногоровке от стафилококкового менингита умерла девушка

В Красногоровку направили дополнительные бригады медиков после смерти 16-летней девушки от стафилококкового менингита. Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

По полученным данным, девушка умерла в ночь на понедельник, 26 июня.

"Вечером 24 июня у нее (девушки, - ред.) повысилась температура, утром ее доставили в больницу в Курахово, а оттуда в 16:30 - в Славянск. Врачи боролись за ее жизнь, но, к сожалению, ночью 26-го июня она умерла. Как доложила мне заместитель Марьинской районной госадминистрации Татьяна Збуцкая, в Красногоровке сегодня обследовали 70 человек, контактировавших с девочкой, поскольку болезнь может передаваться воздушно-капельным путем", - сообщил Жебривский.

При этом он подчеркнул, что у всех этих людей взяли анализы и уже завтра будут результаты.

По словам главы Донецкой ОВГА, у десяти обследованных была повышенная температура, поэтому шестеро из них были госпитализированы, еще четыре человека от госпитализации отказались.

"Нужно обследовать людей и выявить, откуда взялась инфекция. Местные врачи и власть отвергают вариант так называемого бытового заражения: девочка воспитывалась в полной благополучной семье, где соблюдаются все необходимые санитарные нормы. Предполагают, что инфекцию Валерия получила именно воздушно-капельным путем", - констатировал Жебривский.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в субботу, 3 июня боевики незаконных военных формирований из минометов обстреляли Красногоровку, в результате чего ранения получила мирная жительница.

Теги материала: Красногоровка, девушка, смерть, медики
Новости СМИ2
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