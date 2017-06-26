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В Киеве неизвестный ограбил ювелирный магазин
26.06.2017 17:56

В Киеве неизвестный ограбил ювелирный магазин

В понедельник, 26 июня, в Шевченковском районе Киева неизвестный ограбил магазин ювелирных изделий, сообщают Стражи Эспрессо.

"В Шевченковском районе столицы на улице Щербакова только что произошло разбойное нападение на ювелирный магазин", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина вошел в магазин, угрожал предметом, похожим на пистолет, и забрал ювелирные изделия. Затем он скрылся с места преступления.

Стоит отметить, что в результате происшествия никто не пострадал. Относительно количества похищенных ювелирных изделий не уточняется.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в понедельник, 19 июня, из магазина, который находится на Майдане Незалежности в Киеве, группа неизвестных вынесла большое количество шоколада. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 186 Уголовного кодекса Украины - грабеж.

Теги материала: Киев, магазин, ограбление
Новости СМИ2
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