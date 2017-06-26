В Кировоградской области неизвестные попытались захватить сельхозпредприятие

MIGnews.com.ua

В Кировоградской области сотрудники правоохранительных органов задержали группу людей, пытавшихся захватить территорию сельскохозяйственного предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

По полученным данным, полицейские задержали 31 человека.

"Группа лиц прибыла на территорию сельхозпредприятия в Кировоградском районе на микроавтобусах, заставила выйти из офисного помещения охранников, однако захватить здание окончательно им так и не удалось из-за сопротивления местных жителей. Скрыться с места происшествия подозреваемым также не удалось. Они были остановлены при попытке покинуть территорию населенного пункта. Задержание производилось в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - проинформировали в полиции.

Стоит отметить, что информация по данному факту была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 206-2 Уголовного кодекса Украины (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации).

В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативные группы.