В Киеве неизвестные сожгли лимузин

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В понедельник, 26 июня, на жилом массиве Виноградарь загорелся белый лимузин. Согласно показаниям свидетелей, незадолго до возгорания неизвестные бросили какой-то предмет под автомобиль, передает Киев Оперативный в Facebook

"На проспекте Правды, 19, вспыхнул лимузин #Chrysler, государственный номер #AA0065ME. По словам свидетелей, за несколько минут до возгорания к автомобилю подошли двое неизвестных и что-то то бросили под авто", - говорится в сообщении.

Очевидцы случившегося также рассказали, что злоумышленников было двое: мужчины среднего роста, одетые во все черное.

На место прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для локализации и ликвидации пожара.