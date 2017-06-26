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В СБУ сообщили о подготовке спецслужбами РФ нападения на офис "Батькивщины"
26.06.2017 13:07

В СБУ сообщили о подготовке спецслужбами РФ нападения на офис "Батькивщины"

Спецслужбы Российской Федерации планировали совершить нападение на офис всеукраинского объединения "Батькивщина" в Киеве. Об этом сообщил начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко во время брифинга, который транслировал телеканал NewsOne.

По его словам, российские спецслужбы намеревались организовать возле офиса массовые акции протеста. При этом их участники должны были использовать еще и подрывные устройства.

"СБУ получила оперативную информацию о намерениях спецслужб РФ создать в Украине искусственные условия для широкомасштабных акций протеста. С этой целью лицам, которые скрываются на территории РФ от украинского правосудия, была поставлена задача организовать нападение с использованием взрывных устройств ... на офис Всеукраинского объединения "Батькивщина" в Киеве", - сказал он.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Служба безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой предупредили угрозу возникновения чрезвычайных происшествий на государственных магистральных газопроводах.

Теги материала: СБУ, офис, Батькивщина, Киев, нападение, Россия
Новости СМИ2
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