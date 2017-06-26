В СБУ сообщили о подготовке спецслужбами РФ нападения на офис "Батькивщины"

MIGnews.com.ua

Спецслужбы Российской Федерации планировали совершить нападение на офис всеукраинского объединения "Батькивщина" в Киеве. Об этом сообщил начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко во время брифинга, который транслировал телеканал NewsOne .

По его словам, российские спецслужбы намеревались организовать возле офиса массовые акции протеста. При этом их участники должны были использовать еще и подрывные устройства.

"СБУ получила оперативную информацию о намерениях спецслужб РФ создать в Украине искусственные условия для широкомасштабных акций протеста. С этой целью лицам, которые скрываются на территории РФ от украинского правосудия, была поставлена задача организовать нападение с использованием взрывных устройств ... на офис Всеукраинского объединения "Батькивщина" в Киеве", - сказал он.