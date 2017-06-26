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В Лондоне на акции протеста против жестокости полиции пострадали 6 правоохранителей
26.06.2017 09:54

В Лондоне на акции протеста против жестокости полиции пострадали 6 правоохранителей  Фоторепортаж

В воскресенье, 25 июня, в Лондоне прошла акция протеста против жестокости полицейский, во время которой шестеро сотрудников полиции получили ранения, четверо из них были доставлены в медицинские учреждения. Об этом сообщает BBC.

Участники акции, состоявшейся в районе Лондона Стрэтфорд, требовали наказать виновных в смерти мужчины, которого госпитализировали в состоянии комы после того, как полицейские остановили его автомобиль для проверки.

Местные средства массовой информации сообщили, что демонстранты пришли к полицейскому участку Форест-гейт, где выдержали символическую минуту молчания, подняв вверх кулаки.

Руководитель полиции Стрэтфорда вышел к демонстрантам, чтобы ответить на их вопросы. Его обвиняли в том, что он покрывает полицейских, из-за жестокого обращения которых погиб мужчина. В ответ он заявил, что по данному инциденту проводится тщательное расследование.

Затем митингующие подожгли несколько мусорных корзин и начали бросать в сотрудников полиции кирпичи, вынув их из стен зданий. Близлежащую автобусную станцию эвакуировали. Отмечается, что пострадавшие есть и среди участников акции, однако их точное количество неизвестно.

Как известно, акция была проведена из-за смерти жителя Лондона Эдира Фредерико да Коста в возрасте 25 лет, который умер в среду, 21 июня, в медицинском учреждении, не приходя в сознание. Его родственники сообщили, что на теле погибшего были следы жестоких побоев - у него была сломана шея, проломлен череп и порван мочевой пузырь.

В свою очередь в четверг, 22 июня, патологоанатомы при полиции завершили вскрытие Да Косты и не нашли на его теле следов побоев. В настоящее время внутреннее расследование продолжается.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, полиция Лондона эвакуировала людей с колеса обозрения "Лондонский глаз" и с Вестминстерского причала после обнаружения неразорвавшегося снаряда времен одной из мировых войн.

Теги материала: Великобритания, Лондон, полиция, акция протеста, пострадавшие, фото
Новости СМИ2
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