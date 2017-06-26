Скончался выдающийся украинский ученый-инженер

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 25 июня, в возрасте 70 лет скончался выдающийся украинский ученый, ректор Харьковского авиационного института, доктор технических наук, профессор Владимир Кривцов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Украины.

Стоит отметить, что Кривцов посвятил более 40 лет развитию инженерных наук и написал более 200 научных работ, был лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники за разработку теоретических основ и внедрение высокопроизводительных технологий.