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В Аргентине автобус столкнулся с грузовиком: погибли более 10 участников танцевальной группы
26.06.2017 08:14

В Аргентине автобус столкнулся с грузовиком: погибли более 10 участников танцевальной группы

В воскресенье, 25 июня, в западной части Аргентины в провинции Мендоса около города Сан-Рафаэль произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса с грузовиком.

Об этом сообщает La Nacion

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли минимум 12 человек, еще 20 человек получили ранения.

Как сообщается, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением, из-за этого транспортное средство перевернулось.

Большинство жертв - танцоры из танцевальной группы Буэнос-Айреса. Кроме того,все пострадавшие госпитализированы, врачи предоставляют им всю необходимую медицинскую помощь.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в штате Эспириту-Санто в Бразилии грузовик выехал на встречную полосу, где врезался в автобус. В результате происшествия погиб 21 человек. Еще 22 человека получили ранения и сильные ожоги и семеро из них на данный момент в критическом состоянии. 

Теги материала: ДТП, авария, грузовик, автобус, жертвы, Аргентина
Новости СМИ2
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