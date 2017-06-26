В Аргентине автобус столкнулся с грузовиком: погибли более 10 участников танцевальной группы

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 25 июня, в западной части Аргентины в провинции Мендоса около города Сан-Рафаэль произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса с грузовиком.

Об этом сообщает La Nacion.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли минимум 12 человек, еще 20 человек получили ранения.

Как сообщается, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением, из-за этого транспортное средство перевернулось.

Большинство жертв - танцоры из танцевальной группы Буэнос-Айреса. Кроме того,все пострадавшие госпитализированы, врачи предоставляют им всю необходимую медицинскую помощь.