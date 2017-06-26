В Стамбуле полиция применила резиновые пули для разгона ЛГБТ-марша

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 25 июня, в Стамбуле турецкие правоохранители разогнали участников несанкционированного ЛГБТ-марша за права секс-меньшинств, передает AFP.

Отмечается, что в день проведения марша небольшие группы людей собирались около площади Таксим, однако силовиков было во много раз больше.

В результате этого правоохранители задержали несколько человек, а также применили резиновые пули, для того чтобы разогнать собравшихся.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, правительство Турции уже третий год подряд принимает решение о запрете проведения ЛГБТ-марша в Стамбуле, так как ультранационалистические группы угрожали заблокировать мероприятие.

В свою очередь, организаторы считают, что запрет из соображений безопасности фактически узаконивает лиц и группы, создающих угрозу и совершающих преступления на почве ненависти. Представитель мероприятия отметила, что призыв о проведении парада в силе и что его все же проведут.