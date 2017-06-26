Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Штаб АТО: В Луганской области состоялись самые интенсивные обстрелы со стороны боевиков
26.06.2017 07:21

Штаб АТО: В Луганской области состоялись самые интенсивные обстрелы со стороны боевиков

По состоянию на 6:00 понедельника, 26 июня, российско-террористические формирования 23 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Оперативная обстановка в районе проведения АТО существенных изменений не претерпела. Противник продолжает нарушать перемирие, время от времени применяя и минометы различных калибров. За прошедшие сутки подразделения российско-оккупационных войск 23 раза обстреливали украинских защитников. Тенденция повышения вражеской огневой активности в темное время суток остается неизменной. Относительная стабилизация от вчерашнего утра наблюдается лишь на приморском направлении", - говорится в сообщении.

При этом в штабе уточнили, что самые интенсивные обстрелы со стороны боевиков зафиксированы в Луганской области, там оккупанты совершили 10 обстрелов. В воскресенье вечером около 21.00 боевики вели огонь по украинским опорным пунктам вблизи Троицкого из минометов калибров 120 и 82 мм. Кроме того, украинские военные под Счастьем, Катериновкой и Желтым попали под обстрел из 82-мм минометов. Также в районе Новозвановки враг стрелял из противотанковых ракетных комплексов и вооружения БМП. При этом около Новоалександровки противник использовал крупнокалиберные пулеметы. В то же время украинские военные под Попасной попали под огонь из стрелкового оружия.

На мариупольском направлении в течение суток противник открывал огонь по украинским позициям только один раз. После полуночи оккупанты стреляли из станкового противотанкового гранатомета вблизи Павлополя.

В Донецкой области боевики 12 раз нарушали режим прекращения огня. Наибольшее количество вражеских обстрелов зафиксировано в пригороде Авдеевки и в районе Каменки. Там оккупанты неоднократно открывали огонь по украинским позициям из гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, опорные пункты военнослужащих ВСУ вблизи Каменки попали под вражеский обстрел из 82-мм минометов. Кроме того, боевики совершили вооруженные провокации около Луганского, что на Светлодарской дуге, и в районе Зайцевого. Там был зафиксирован обстрел из пехотного вооружения и БМП. При этом украинские позиции под Верхнеторецким попали под огонь из крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, там же огонь вел вражеский снайпер.

Стоит отметить, что в результате обстрелов на Донбассе один украинские военнослужащий получил ранение.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 25 июня, боевики так и не придерживались введенного перемирия и четыре раза открывали огонь по украинским военным в зоне проведения АТО. При этом бойцы ВСУ на провокации не отвечали и огонь в ответ не открывали.

Теги материала: ВСУ, АТО, Донбасс, боевики, обстрел
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Штаб АТО: Боевики и не думают придерживаться согласованного перемирия
Важное
Штаб АТО: Боевики и не думают придерживаться согласованного перемирия
Геращенко заявила об экологической катастрофе на Донбассе из-за состояния шахт
Важное
Геращенко заявила об экологической катастрофе на Донбассе из-за состояния шахт
В МинАТО заявили о критической ситуации с водоснабжением жителей Донбасса
Важное
В МинАТО заявили о критической ситуации с водоснабжением жителей Донбасса
Под Торецком подтапливаются две шахты: город на грани техногенной катастрофы
Важное
Под Торецком подтапливаются две шахты: город на грани техногенной катастрофы
Штаб: Силы АТО задержали группу диверсантов, в составе которой были россияне
Важное
Штаб: Силы АТО задержали группу диверсантов, в составе которой были россияне
Убийство ветерана АТО в центре Киева: суд арестовал подозреваемого
Важное
Убийство ветерана АТО в центре Киева: суд арестовал подозреваемого

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Грищенко не видит смысла в усложнении россиянам пересечения границы с Украиной
Эксклюзив  Грищенко не видит смысла в усложнении россиянам пересечения границы с Украиной
25.06.2017
Березюк завершил голодовку под Администрацией Президента
Эксклюзив  Березюк завершил голодовку под Администрацией Президента
24.06.2017
Авто в подарок и фестиваль красок: как украинские города будут отмечать День молодежи
Эксклюзив  Авто в подарок и фестиваль красок: как украинские города будут отмечать День молодежи
24.06.2017
Правоохранители проводят обыски дома у главреда "Страны" Гужвы
Эксклюзив  Правоохранители проводят обыски дома у главреда "Страны" Гужвы  Видеорепортаж
23.06.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Голодовка политиков:
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика