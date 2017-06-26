Штаб АТО: В Луганской области состоялись самые интенсивные обстрелы со стороны боевиков

MIGnews.com.ua

По состоянию на 6:00 понедельника, 26 июня, российско-террористические формирования 23 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Оперативная обстановка в районе проведения АТО существенных изменений не претерпела. Противник продолжает нарушать перемирие, время от времени применяя и минометы различных калибров. За прошедшие сутки подразделения российско-оккупационных войск 23 раза обстреливали украинских защитников. Тенденция повышения вражеской огневой активности в темное время суток остается неизменной. Относительная стабилизация от вчерашнего утра наблюдается лишь на приморском направлении", - говорится в сообщении.

При этом в штабе уточнили, что самые интенсивные обстрелы со стороны боевиков зафиксированы в Луганской области, там оккупанты совершили 10 обстрелов. В воскресенье вечером около 21.00 боевики вели огонь по украинским опорным пунктам вблизи Троицкого из минометов калибров 120 и 82 мм. Кроме того, украинские военные под Счастьем, Катериновкой и Желтым попали под обстрел из 82-мм минометов. Также в районе Новозвановки враг стрелял из противотанковых ракетных комплексов и вооружения БМП. При этом около Новоалександровки противник использовал крупнокалиберные пулеметы. В то же время украинские военные под Попасной попали под огонь из стрелкового оружия.

На мариупольском направлении в течение суток противник открывал огонь по украинским позициям только один раз. После полуночи оккупанты стреляли из станкового противотанкового гранатомета вблизи Павлополя.

В Донецкой области боевики 12 раз нарушали режим прекращения огня. Наибольшее количество вражеских обстрелов зафиксировано в пригороде Авдеевки и в районе Каменки. Там оккупанты неоднократно открывали огонь по украинским позициям из гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, опорные пункты военнослужащих ВСУ вблизи Каменки попали под вражеский обстрел из 82-мм минометов. Кроме того, боевики совершили вооруженные провокации около Луганского, что на Светлодарской дуге, и в районе Зайцевого. Там был зафиксирован обстрел из пехотного вооружения и БМП. При этом украинские позиции под Верхнеторецким попали под огонь из крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, там же огонь вел вражеский снайпер.

Стоит отметить, что в результате обстрелов на Донбассе один украинские военнослужащий получил ранение.