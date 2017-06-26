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В Колумбии затонуло судно со 170 туристами на борту
26.06.2017 06:33

В Колумбии затонуло судно со 170 туристами на борту  Фоторепортаж  Видеорепортаж

В понедельник, 26 июня, на водохранилище Пеноль на северо-западе Колумбии потерпело крушение прогулочное 4-палубное судно, на борту которого было около 170 туристов. Об этом сообщает BBC

В результате четырехчасовой спасательной операции были спасены 133 человека, в то же время еще 16 человек числятся без вести пропавшими. Кроме того, сообщается, что в результате крушения погибли минимум 9 человек.

В спасательной операции участвует вертолет Военно-воздушных сил Колумбии.

Более 20 спасенных пассажиров были госпитализированы в больницу города Гуатапе.

Очевидцы сообщают, что судно затонуло менее чем за 5 минут.

Стоит отметить, что выжившие при крушении судна рассказывают, что прогулочный корабль El Almirante был перегружен. Более того, ни у кого из туристов не было спасательных жилетов, передает AP.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 8 мая в Средиземном море в результате кораблекрушения погибли около 80 мигрантов. Известно, что в ощей сложности на борту находились 120 человек, 40 спасенных мигрантов доставлены в порт Поццалло на острове Сицилия. 

Сообщается, что отплывшее от берегов Ливии судно стало быстро набирать воду, и все находившиеся в нем мигранты оказались в открытом море. 

Теги материала: Колумбия, судно, кораблекрушение
Новости СМИ2
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