Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Британии увеличилось число многоэтажек, не прошедших тест на пожарную безопасность
25.06.2017 21:50

В Британии увеличилось число многоэтажек, не прошедших тест на пожарную безопасность

В 25 районах Великобритании облицовка 60 многоэтажных жилых домов не прошла пожарную проверку на возгораемость. Об этом сообщает BBC со ссылкой на правительство страны.

Такой тест провели в 600 многоэтажках по всей стране после произошедшего в высотном многоквартирном здании Grenfell Tower в Лондоне пожара.

В Министерстве по делам местного самоуправления рассказали, что во всех домах, которые уже обследовали, облицовочные панели оказались горючими. Так, дома с огнеопасными панелями нашли в лондонских районах Барнет, Брент, Излингтон, Кэмден, Ламбет, Уондсуорт и Хаунслоу, а также в других городах Англии - Донкастере, Манчестере, Норидже, Плимуте, Портсмуте, Стоктон-он-Тизе и Сандерленде.

Также муниципальный совет Кэмдена отметил, что приблизительно 200 жителей четырех из пяти корпусов микрорайона Чалкотс до сих пор не хотят покинуть свои жилища, несмотря на то, что им сказали сделать это в обязательном порядке для проведения работ по пожарной безопасности.

Кроме того, полиция Лондона выпустила официальное подтверждение о том, что пожар в Grenfell Tower начался из-за возгорания холодильника в одной из квартир. В полиции добавили, что внешняя отделка дома, которую журналисты давно называли причиной очень быстрого распространения огня, действительно не соответствовала требованиям пожарной безопасности.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, после масштабного пожара в лондонском доме Grenfell Tower в Великобритании провели проверку на пожарную безопасность в ряде многоэтажных зданий, из них 27 многоэтажных жилых комплексов не смогли пройти проверку.

Теги материала: Великобритания, Лондон, пожар, многоэтажка, проверка
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

На западе США вспыхнуло более 30 пожаров
Важное
На западе США вспыхнуло более 30 пожаров
В Лондоне эвакуированы посетители с колеса обозрения из-за неразорвавшегося снаряда
Важное
В Лондоне эвакуированы посетители с колеса обозрения из-за неразорвавшегося снаряда
Количество жертв пожара в Пакистане увеличилось до 153 человек
Важное
Количество жертв пожара в Пакистане увеличилось до 153 человек
На Закарпатье второй раз за неделю произошел пожар на одной и той же свалке
Важное
На Закарпатье второй раз за неделю произошел пожар на одной и той же свалке  Фоторепортаж
В Киеве на Дарнице произошел пожар в офисе: здание сгорело дотла
Важное
В Киеве на Дарнице произошел пожар в офисе: здание сгорело дотла  Видеорепортаж
В Испании бушуют лесные пожары, тысячу человек эвакуировали
Важное
В Испании бушуют лесные пожары, тысячу человек эвакуировали  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Грищенко не видит смысла в усложнении россиянам пересечения границы с Украиной
Эксклюзив  Грищенко не видит смысла в усложнении россиянам пересечения границы с Украиной
25.06.2017
Березюк завершил голодовку под Администрацией Президента
Эксклюзив  Березюк завершил голодовку под Администрацией Президента
24.06.2017
Авто в подарок и фестиваль красок: как украинские города будут отмечать День молодежи
Эксклюзив  Авто в подарок и фестиваль красок: как украинские города будут отмечать День молодежи
24.06.2017
Правоохранители проводят обыски дома у главреда "Страны" Гужвы
Эксклюзив  Правоохранители проводят обыски дома у главреда "Страны" Гужвы  Видеорепортаж
23.06.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Голодовка политиков:
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика