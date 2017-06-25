В Британии увеличилось число многоэтажек, не прошедших тест на пожарную безопасность

MIGnews.com.ua

В 25 районах Великобритании облицовка 60 многоэтажных жилых домов не прошла пожарную проверку на возгораемость. Об этом сообщает BBC со ссылкой на правительство страны.

Такой тест провели в 600 многоэтажках по всей стране после произошедшего в высотном многоквартирном здании Grenfell Tower в Лондоне пожара.

В Министерстве по делам местного самоуправления рассказали, что во всех домах, которые уже обследовали, облицовочные панели оказались горючими. Так, дома с огнеопасными панелями нашли в лондонских районах Барнет, Брент, Излингтон, Кэмден, Ламбет, Уондсуорт и Хаунслоу, а также в других городах Англии - Донкастере, Манчестере, Норидже, Плимуте, Портсмуте, Стоктон-он-Тизе и Сандерленде.

Также муниципальный совет Кэмдена отметил, что приблизительно 200 жителей четырех из пяти корпусов микрорайона Чалкотс до сих пор не хотят покинуть свои жилища, несмотря на то, что им сказали сделать это в обязательном порядке для проведения работ по пожарной безопасности.

Кроме того, полиция Лондона выпустила официальное подтверждение о том, что пожар в Grenfell Tower начался из-за возгорания холодильника в одной из квартир. В полиции добавили, что внешняя отделка дома, которую журналисты давно называли причиной очень быстрого распространения огня, действительно не соответствовала требованиям пожарной безопасности.