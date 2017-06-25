На западе США вспыхнуло более 30 пожаров

MIGnews.com.ua

Западный регион Соединенных Штатов Америки охватило как минимум 20 пожаров в связи с аномальной жарой. Об этом сообщает CNN .

Отмечается, что в регионе вспыхнуло 18 масштабных пожаров, среди которых шесть возгораний в штате Аризона, три - в штате Юта, три - в штате Калифорния, три - в штате Нью-Мексико, два - в штате Невада и один - в штате Орегон.

Однако в штатах Аризона и Юта пожары нанесли наибольший ущерб. Так, в Аризоне сгорели практически 400 тысяч гектаров, для ликвидации возгораний привлекли сотни пожарных. В пятницу, 23 июня, власти штата объявили чрезвычайное положение, чтобы разрешить использование фонда для чрезвычайных ситуаций. В свою очередь, синоптики спрогнозировали, что жара сохраниться и в течение следующей недели.

Также в штате Юта из девяти поселений были эвакуированы около 800 местных жителей на неопределенный срок. Их поселили в общежития университетов, в данный момент уже есть информация о том, что стихия разрушила десятки домов и хозяйственных помещений.

Помимо этого, в западной части Соединенных Штатов Америки бушуют еще 16 пожаров меньшего размера. Стихия продолжает распространяться из-за аномальной жары, в некоторых местах температура превышает 45 градусов.