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На западе США вспыхнуло более 30 пожаров
25.06.2017 20:33

На западе США вспыхнуло более 30 пожаров

Западный регион Соединенных Штатов Америки охватило как минимум 20 пожаров в связи с аномальной жарой. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что в регионе вспыхнуло 18 масштабных пожаров, среди которых шесть возгораний в штате Аризона, три - в штате Юта, три - в штате Калифорния, три - в штате Нью-Мексико, два - в штате Невада и один - в штате Орегон.

Однако в штатах Аризона и Юта пожары нанесли наибольший ущерб. Так, в Аризоне сгорели практически 400 тысяч гектаров, для ликвидации возгораний привлекли сотни пожарных. В пятницу, 23 июня, власти штата объявили чрезвычайное положение, чтобы разрешить использование фонда для чрезвычайных ситуаций. В свою очередь, синоптики спрогнозировали, что жара сохраниться и в течение следующей недели.

Также в штате Юта из девяти поселений были эвакуированы около 800 местных жителей на неопределенный срок. Их поселили в общежития университетов, в данный момент уже есть информация о том, что стихия разрушила десятки домов и хозяйственных помещений.

Помимо этого, в западной части Соединенных Штатов Америки бушуют еще 16 пожаров меньшего размера. Стихия продолжает распространяться из-за аномальной жары, в некоторых местах температура превышает 45 градусов.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Испании в связи с лесными пожарами в муниципалитете Могер в автономном сообществе Андалусия эвакуировали как минимум тысячу человек.

Теги материала: США, пожар, аномальная жара, стихия, погода, температура, эвакуация
Новости СМИ2
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