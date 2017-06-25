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В Пакистане взорвалась замаскированная под игрушку бомба, 6 детей погибли
25.06.2017 19:43

В Пакистане взорвалась замаскированная под игрушку бомба, 6 детей погибли

В воскресенье, 25 июня, в северо-западной части Пакистана, около границы с Афганистаном, произошел взрыв бомбы, которая была замаскирована под игрушку. В результате инцидента погибли шестеро детей, еще двое были ранены. Об этом сообщает Daily Mail.

"Шестеро детей в возрасте от 6 до 12 лет - все мальчики - погибли от бомбы-"игрушки". Еще двое детей получили ранения и находятся в критическом состоянии", - рассказал местный чиновник на условиях анонимности.

В настоящее время происхождение бомбы остается неизвестным, ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за происшествие.  Также сообщается, что обстоятельства инцидента уточняются.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, число погибших в результате возгорания цистерны с топливом в провинции Пенджаб в Пакистане увеличилось до 153 человек.

Теги материала: Пакистан, взрыв, бомба, игрушка, дети, погибшие, пострадавшие
Новости СМИ2
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