В Пакистане взорвалась замаскированная под игрушку бомба, 6 детей погибли

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 25 июня, в северо-западной части Пакистана, около границы с Афганистаном, произошел взрыв бомбы, которая была замаскирована под игрушку. В результате инцидента погибли шестеро детей, еще двое были ранены. Об этом сообщает Daily Mail .

"Шестеро детей в возрасте от 6 до 12 лет - все мальчики - погибли от бомбы-"игрушки". Еще двое детей получили ранения и находятся в критическом состоянии", - рассказал местный чиновник на условиях анонимности.

В настоящее время происхождение бомбы остается неизвестным, ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за происшествие. Также сообщается, что обстоятельства инцидента уточняются.