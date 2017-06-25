В Иране арестовали 50 человек по подозрению в связях с ИГИЛ

MIGnews.com.ua

Правительство Ирана арестовала как минимум 50 человек, которые подозреваются в связях с боевыми группами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление прокуратуры.

"Иранские власти арестовали, по меньшей мере, 50 человек, подозреваемых в связях с боевыми группами в западной провинции, после серии терактов в Тегеране в начале июня", - говорится в сообщении.

Подозреваемых арестовали спустя несколько дней после того, как военные Ирана выпустили ракеты с территории западного Ирана в восточную Сирию. Ракеты были направлены на базы боевиков террористической организации "Исламское государство", взявших на себя ответственность за теракты, произошедшие в Тегеране 7 июня.

"После терактов в Тегеране в провинции Керманшах было арестовано более 50 сторонников и элементов, связанных с террористическими группами. У задержанных было изъято большое количество поясов для самоубийств, электронных детонаторов и оружия", - заявил прокурор провинции Немат Садеки.