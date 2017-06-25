Штаб АТО: Боевики и не думают придерживаться согласованного перемирия

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 25 июня, боевики так и не придерживались введенного перемирия и четыре раза открывали огонь по украинским военным в зоне проведения АТО. При этом бойцы ВСУ на провокации не отвечали и огонь в ответ не открывали. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

На приморском направлении боевики один раз обстреливали опорные пункты украинских военных. Сразу после полуночи по Павлополю противник бил из станкового противотанкового гранатомета.

На донецкое направление пришлось наибольшее количество обстрелов. Боевики обстреливали позиции ВСУ, которые находятся северо-восточнее Авдеевки вблизи Камянки. Около 13:00 по украинским военным велся огонь из стрелкового оружия. А уже через три часа вновь оккупанты стреляли из 82-мм минометов.

На луганском направлении неспокойно было возле Желтого. Украинские укрепления попали под огонь из стрелкового оружия.

В штабе отметили, что в результате вражеских обстрелов никто из украинских военных не пострадал и не получил ранений.