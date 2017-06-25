Геращенко заявила об экологической катастрофе на Донбассе из-за состояния шахт

MIGnews.com.ua

На Донбассе сложилась критическая ситуация с шахтами, которые находятся на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"7 из них (шахт) полностью разрушены и не могут быть восстановлены. На оккупированных территориях находится 115 украинских шахт, на некоторых украдено и вывезено оборудование, некоторые подтоплены до критического предела и там нужно немедленно откачать воду, иначе случится неисправимое: сдвиги, загрязнения грунтовых вод, рек", - говорится в сообщении.

Она отметила, что эксперты из Германии выразили готовность оказать помощь, однако представители ОРДЛО не пускают их на эти объекты.

Геращенко добавила, что на Донецкой фильтровальной станции ситуация также является критической, так как в связи с непрекращающимися обстрелами рабочие отказываются приезжать на ремонтные работы. Авдеевский коксохимический завод оказался в том же положении, там необходимо отремонтировать систему водоснабжения в районе неподконтрольного Украине города Ясиноватая.

"Техногенной катастрофой может закончиться ситуация с переполненными резервуарами предприятия "Инкор", для ремонтных работ нужно хотя бы 5 дней тишины, которых не дают", - подчеркнула она.

Первый вице-спикер Украины считает, что в настоящее время экологические проблемы Донбасса выходят на первый план после безопасности и гуманитарной составляющей.

"Здесь очень важно внимание мира. Эта проблема нуждается сегодня в усиленном внимании на наивысшем уровне, иначе может быть беда, которая накроет не только пострадавший от войны регион, а намного большие по площади территории", - уверена Геращенко.