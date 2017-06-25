На КПП в Афганистане боевики убили 10 сотрудников сил безопасности

MIGnews.com.ua

В Афганистане талибы напали на контрольно-пропускной пункт на плотине Салма, который находится в западной части страны. Об этом сообщает Радио Свобода .

Представитель губернатора провинции Герат Фархад Джалани рассказал, что в результате атаки погибли десять сотрудников сил безопасности Афганистана, еще четверо полицейских получили ранения. Также четверо боевиков были убиты.

Как известно, проект плотины, где провели крупную реконструкцию на сумму 300 миллионов долларов, завершили в 2016 году. Отмечается, что дамба, высота которой составляет как минимум 100 метров, а высота - 540 метров, должна давать 42 мегаватта электроэнергии в год. Кроме того, она поможет в орошении 75 тысяч гектаров земли в провинции Герат.