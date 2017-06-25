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В Лондоне эвакуированы посетители с колеса обозрения из-за неразорвавшегося снаряда
25.06.2017 17:37

В Лондоне эвакуированы посетители с колеса обозрения из-за неразорвавшегося снаряда

В Великобритании сотрудники полиции Лондона эвакуировали людей с популярной достопримечательности "Лондонский глаз" и с Вестминстерского причала в связи с обнаруженным неразорвавшимся снарядом времен одной из мировых войн. Об этом сообщает BBC.

Полицию вызвали приблизительно в 10:30 по местному времени после того, как на берегу Темзы нашли боеприпас, скорее всего, времен Первой либо Второй мировой войны. В течение 40 минут район был оцеплен правоохранительными органами, в настоящее время оцепление снято.

Также полицейские рассказали, что вернутся на место, чтобы достать снаряд, во время отлива.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Лондоне посетители колеса обозрения London Eye несколько часов были заблокированы из-за теракта около здания британского парламента.

Теги материала: Великобритания, Лондон, аттракцион, достопримечательность, эвакуация, полиция, снаряд
Новости СМИ2
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